Голкипер «Барселоны» тер Штеген сравнил Хави и Флика

Вратарь каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген сравнил нынешнего главного тренера клуба Ханс-Дитера Флика с бывшим наставником сине-гранатовых Хави.

«Они очень разные. Хави здесь легенда. Ханси [Флик] отлично справляется со своей работой. Я не говорю, что один тренер лучше другого, они разные. В мире тренеров сложно сказать, что этот лучше, а этот хуже», — приводит слова тер Штегена Barca Times в соцсети Х (ранее Twitter).

59-летний немецкий специалист Ханс-Дитер Флик возглавил «Барселону» в конце мая 2024 года после завершения сезона-2023/2024 и ухода с поста главного тренера каталонцев 44-летнего Хави.