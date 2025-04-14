Фернандо Костанца: надеюсь, Сергеев сможет побить рекорд Дзюбы

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца высказался о нападающем самарской команды Иване Сергееве. 29-летний нападающий забил в матче 24-го тура РПЛ с «Химками» (3:1) и официально стал лучшим голеадором в истории «Крыльев».

«Сможет ли Сергеев побить рекорд Дзюбы? Я надеюсь на это. Думаю, у нас до него не было такой классной «девятки», игрока с качествами девятого номера. У него есть эти качества. Думаю, он очень полезен для нас», – приводит слова Костанцы «Советский спорт».

Напомним, в матче 24-го тура «Крылья Советов» встречались с «Химками». Игра проходила на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов. Победу одержали «Крылья Советов» со счётом 3:1. «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, заработав 23 очка после 24 встреч. «Крылья Советов» находятся на 11-й строчке с 26 очками.