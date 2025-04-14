Ерохин: в «Зените» нет футболистов, которые замотивированы меньше, чем в прошлом году

Футболист «Зенита» Александр Ерохин высказался о мотивации футболистов петербургской команды в борьбе за чемпионство.

— Сложно сказать, в чём разница между прошлогодним «Зенитом» и нынешним. Мы всё такие же целеустремлённые, хотим победить. Нет такого, чтобы кто-то был менее мотивирован, чем в прошлом году. Видно, что у всех горят глаза. В матче с «Краснодаром» это было видно. Конечно, в любой игре нам необходимо побеждать, но с прямым конкурентом — тем более. Мы в первом круге проиграли «Краснодару», теперь должны были победить с лучшей разницей голов, чтобы они учитывались в случае необходимости.

— В раздевалке по традиции просили премиальные?

— У нас была тренировка сразу после матча, не могу сказать.

— Писали про большие суммы. Рассчитываете получить?

— Без комментариев (смеётся), — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.