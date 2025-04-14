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Игорь Семшов рассказал, за счёт чего «Зенит» разгромно обыграл «Краснодар»

Игорь Семшов рассказал, за счёт чего «Зенит» разгромно обыграл «Краснодар»
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Бывший российский футболист Игорь Семшов высказался по итогам матча 24-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом» (1:4).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

«До игры мало кто думал, что будет такой счёт. «Зенит» превзошёл «Краснодар» настроем, агрессией и сконцентрированностью. Гол «Краснодара» ещё больше замотивировал «Зенит». Вчера хозяева встречи были хороши — надо признать», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, игра между «Краснодаром» и «Зенитом» проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Павел Кукуян (Сочи). Сине-бело-голубые одержали разгромную волевую победу со счётом 4:1.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков.

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