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Антон Зиньковский: «Спартак» ещё может побороться за первое место РПЛ

Антон Зиньковский: «Спартак» ещё может побороться за первое место РПЛ
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский, на правах аренды выступающий за «Крылья Советов», высказался о чемпионских амбициях красно-белых. Сейчас московский клуб идёт на третьем месте.

«Для «Спартака» чемпионская гонка ещё не закончена. Смотрел матч с Махачкалой. Расстроился и удивился. Махачкала хорошо сыграла первый тайм. «Спартак» не смог додавить. В любом случае желаю ребятам и команде только побед, чтобы поставленная задача решилась.

В любой команде все настраиваются на каждый матч. Без разницы, с кем ты играешь. Так бывает, что матч получился или с ходу пошло. С первого тайма забили один-два и закончили. А бывает, что не пошло: что-то не так, у кого-то микротравма, кто-то себя плохо чувствует. Таких разных моментов бывает очень много. В «Спартаке» разберутся и сделают выводы. «Спартак» ещё может побороться за первое место, особенно с учётом победы «Зенита» в матче с «Краснодаром», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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