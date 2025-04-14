Джон Кордоба сделал 60 результативных действий в 84 матчах РПЛ
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба сделал 60 результативных действий в 84 матчах Российской Премьер-Лиги. Колумбиец забил 44 гола и сделал 16 результативных передач.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16' 1:1 Мостовой – 29' 2:1 Гонду – 38' 3:1 Глушенков – 80' 4:1 Энрике – 90'
Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. Ранее он играл за «Герту», «Кёльн» и «Майнц». В матче 24-го тура РПЛ чёрно-зелёные встречались с «Зенитом». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Павел Кукуян (Сочи). Сине-бело-голубые одержали разгромную волевую победу со счётом 4:1.
Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков.
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