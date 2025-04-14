Джон Кордоба сделал 60 результативных действий в 84 матчах РПЛ

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба сделал 60 результативных действий в 84 матчах Российской Премьер-Лиги. Колумбиец забил 44 гола и сделал 16 результативных передач.

Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. Ранее он играл за «Герту», «Кёльн» и «Майнц». В матче 24-го тура РПЛ чёрно-зелёные встречались с «Зенитом». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Павел Кукуян (Сочи). Сине-бело-голубые одержали разгромную волевую победу со счётом 4:1.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков.