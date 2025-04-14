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Тер Штеген: Месси — фантастический игрок, он определённо лучший в истории

Тер Штеген: Месси — фантастический игрок, он определённо лучший в истории
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Вратарь каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген высказался о бывшем нападающем сине-гранатовых Лионеле Месси, ныне выступающем в составе американского «Интер Майами».

«Месси — фантастический игрок. Он определённо лучший в истории. Иногда люди говорили, что у него огромный талант, а другие приписывали это упорному труду. Они ошибались. Вначале он был, наверное, как Ламин [Ямаль] сейчас: он не знал всего и ему не нужно было много работать, потому что у него был талант. Но с возрастом он стал потрясающим профессионалом, настоящим примером энтузиазма и профессионализма», — приводит слова тер Штегена Barca Times в соцсети Х (ранее Twitter).

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