Тер Штеген: Месси — фантастический игрок, он определённо лучший в истории

Вратарь каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген высказался о бывшем нападающем сине-гранатовых Лионеле Месси, ныне выступающем в составе американского «Интер Майами».

«Месси — фантастический игрок. Он определённо лучший в истории. Иногда люди говорили, что у него огромный талант, а другие приписывали это упорному труду. Они ошибались. Вначале он был, наверное, как Ламин [Ямаль] сейчас: он не знал всего и ему не нужно было много работать, потому что у него был талант. Но с возрастом он стал потрясающим профессионалом, настоящим примером энтузиазма и профессионализма», — приводит слова тер Штегена Barca Times в соцсети Х (ранее Twitter).