Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семшов: чемпионская гонка в РПЛ только начинается, «Краснодар» проиграл бой, а не сражение

Семшов: чемпионская гонка в РПЛ только начинается, «Краснодар» проиграл бой, а не сражение
Комментарии

Бывший российский футболист Игорь Семшов высказался о чемпионской гонке в РПЛ. В матче 24-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Краснодар» (4:1).

«Чемпионская гонка только начинается. «Краснодар» потерял очки, но они остаются впереди «Зенита» на два очка. Многое будет зависеть, как команды проведут оставшиеся шесть туров. Чемпионом станет тот, кто будет стабильнее. «Краснодар» проиграл бой, а не сражение. Сражение — целый чемпионат, а бой — конкретная игра. В конкретной игре «Зенит» был сильнее, что позволило им сократить отставание», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Игорь Семшов рассказал, за счёт чего «Зенит» разгромно обыграл «Краснодар»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android