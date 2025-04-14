Семшов: чемпионская гонка в РПЛ только начинается, «Краснодар» проиграл бой, а не сражение

Бывший российский футболист Игорь Семшов высказался о чемпионской гонке в РПЛ. В матче 24-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Краснодар» (4:1).

«Чемпионская гонка только начинается. «Краснодар» потерял очки, но они остаются впереди «Зенита» на два очка. Многое будет зависеть, как команды проведут оставшиеся шесть туров. Чемпионом станет тот, кто будет стабильнее. «Краснодар» проиграл бой, а не сражение. Сражение — целый чемпионат, а бой — конкретная игра. В конкретной игре «Зенит» был сильнее, что позволило им сократить отставание», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.