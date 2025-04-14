Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Осинькин прокомментировал слухи о возможной отставке из «Крыльев Советов»

Игорь Осинькин прокомментировал слухи о возможной отставке из «Крыльев Советов»
Комментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал появившуюся информацию о его потенциальном увольнении из самарского клуба. Осинькин возглавляет самарские «Крылья Советов» с июля 2020 года. Ранее специалист работал в клубе «Чертаново».

«Слухи о возможной отставке? Мы работаем. Мы работаем», – приводит слова Осинькина «Советский спорт».

Напомним, в матче 24-го тура «Крылья Советов» встречались с «Химками». Игра проходила на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов. Победу одержали «Крылья Советов» со счётом 3:1. «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, заработав 23 очка после 24 встреч. «Крылья Советов» находятся на 11-й строчке с 26 очками.

Материалы по теме
Игрок «Крыльев» Сергеев ответил, за счёт чего команда может избежать стыковых матчей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android