Игорь Осинькин прокомментировал слухи о возможной отставке из «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал появившуюся информацию о его потенциальном увольнении из самарского клуба. Осинькин возглавляет самарские «Крылья Советов» с июля 2020 года. Ранее специалист работал в клубе «Чертаново».

«Слухи о возможной отставке? Мы работаем. Мы работаем», – приводит слова Осинькина «Советский спорт».

Напомним, в матче 24-го тура «Крылья Советов» встречались с «Химками». Игра проходила на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов. Победу одержали «Крылья Советов» со счётом 3:1. «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, заработав 23 очка после 24 встреч. «Крылья Советов» находятся на 11-й строчке с 26 очками.