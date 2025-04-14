Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Барселоны» тер Штеген высказался о 17-летнем таланте Ламине Ямале

Вратарь «Барселоны» тер Штеген высказался о 17-летнем таланте Ламине Ямале
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген высказался о 17-летнем вингере клуба Ламине Ямале.

«Я очень рад за него и надеюсь, что он насладится этим временем. Я всегда говорю ему, чтобы он был скромным, усердно работал и знал цену этой команде, потому что её нужно уважать.

У Ламина Ямаля впереди ещё много лет в футболе, но в его возрасте он может делать много вещей, не осознавая их влияния. Со временем он обнаружит свои новые потребности и должен найти баланс между работой и удовольствием. Он также должен окружить себя хорошими людьми», — приводит слова тер Штегена Barca Times в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Ламин Ямаль принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 21 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Материалы по теме
Тер Штеген: Месси — фантастический игрок, он определённо лучший в истории
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android