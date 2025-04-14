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Тренер «Спартака» приглашён на заседание КДК РФС после удаления в матче с «Динамо» Мх

Тренер «Спартака» приглашён на заседание КДК РФС после удаления в матче с «Динамо» Мх
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что тренер московского «Спартака» Ненад Сакич приглашён на заседание комитета после удаления в матче с 24-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10'     0:2 Мрезиг – 16'     1:2 Бонгонда – 68'    

«По матчу «Спартак» — «Динамо» Махачкала рассмотрим неоднократный выход за пределы технической зоны главного тренера «Спартака» Станковича, тренера команды Сакича и главного тренера «Динамо» Махачкала Биджиева. По этому же матчу рассмотрим удаление Сакича за демонстративное несогласие с действиями судейской бригады в агрессивной манере. Сакич будет приглашён на заседание», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 24 сыгранных встреч «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.

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