Тренер «Спартака» приглашён на заседание КДК РФС после удаления в матче с «Динамо» Мх

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что тренер московского «Спартака» Ненад Сакич приглашён на заседание комитета после удаления в матче с 24-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:2).

«По матчу «Спартак» — «Динамо» Махачкала рассмотрим неоднократный выход за пределы технической зоны главного тренера «Спартака» Станковича, тренера команды Сакича и главного тренера «Динамо» Махачкала Биджиева. По этому же матчу рассмотрим удаление Сакича за демонстративное несогласие с действиями судейской бригады в агрессивной манере. Сакич будет приглашён на заседание», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 24 сыгранных встреч «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.