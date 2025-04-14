Тренер «МЮ» Аморим объяснил, почему не включил Онана в заявку на матч с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги Европы УЕФА с «Лионом», а также объяснил, почему принял решение не включать в заявку на матч 32-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (1:4) основного голкипера Андре Онана.

«Мы не можем изменить эту игру, это выступление, этот сезон [АПЛ]. Нам просто нужно думать о будущем, у нас есть одно соревнование, в котором мы можем выиграть трофей и попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Хорошо, что в этом сезоне мы прошли через многое, так что знаем, что такие моменты действительно трудны, но мы уже доказали, не другим людям, а самим себе, что мы можем встать и снова бороться. Так что мы должны сделать это в четверг.

Онана или Байындыр в старте? Мы будем готовиться, чтобы выбрать лучший состав, который, по нашему мнению, сможет победить. Я оставил Онана дома (в игре с «Ньюкаслом». — Прим. «Чемпионата»), потому что в любой ситуации игры камеры будут направлены на него, а если он не играет, но находится на скамейке запасных, то чувствует давление, чувствует момент. Так что для меня это было одно из двух: либо ты играешь, либо остаёшься дома. Это был мой выбор», — приводит слова Аморима официальный сайт клуба.

Матч между «Лионом» и «Манчестер Юнайтед» состоится в четверг, 17 апреля.