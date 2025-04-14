Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

КДК РФС накажет «Зенит» за поведение болельщиков в матче с «Краснодаром»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет накажет «Зенит» за поведение болельщиков в матче с «Краснодаром».

«По матчу «Зенит» — «Краснодар» рассмотрим использование болельщиками «Зенита» пиротехнических изделий», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, игра между «Краснодаром» и «Зенитом» проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Павел Кукуян (Сочи). Сине-бело-голубые одержали разгромную волевую победу со счётом 4:1.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества матчей набрал 50 очков.