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Антон Зиньковский высказался о бомбардирском рекорде Сергеева за «Крылья Советов»

Антон Зиньковский высказался о бомбардирском рекорде Сергеева за «Крылья Советов»
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Футболист «Крыльев Советов» Антон Зиньковский высказался о бомбардирском рекорде Ивана Сергеева за самарскую команду. На счету Сергеева 58 забитых мячей за «Крылья».

«Плохой первый тайм — были тяжёлые. «Химки» давали играть, создавать можно было больше. Были подходы, где мы теряли мячи, спотыкались. В перерыве поговорили, Игорь Витальевич внёс свои коррективы. Эмоционально зарядились друг от друга и постарались перевернуть игру. На это настраивались. Вышли во втором тайме и сразу начали давить, от этого пошла острота и голы.

Впечатления от рекорда Сергеева отличные! Поздравили после матча Ваньку! Корниленко пришёл в раздевалку, подарил ему мяч с теми клубами, которым он забивал. Рад за него!» — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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