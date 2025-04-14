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Игрок «Химок» Илья Садыгов ответил, на каких нападающих равняется

Игрок «Химок» Илья Садыгов ответил, на каких нападающих равняется
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Футболист подмосковных «Химок» Илья Садыгов рассказал, на каких европейских и российских нападающих он равняется.

— Кого из форвардов, наших и зарубежных, выделишь как пример для подражания?
— Раньше уделял этой теме больше внимания. Ибрагимович, например, восхищал. Левандовски. Сейчас Холанд нравится. Но в целом стал отталкиваться больше от себя, чем от других. Тем более что среди российских форвардов тоже много больших примеров. Дзюба, допустим, — приводит слова Садыгова официальный сайт «Химок».

Напомним, в матче 24-го тура «Химки» встречались с «Крыльями Советов». Игра проходила на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов. Победу одержали «Крылья Советов» со счётом 3:1. «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, заработав 23 очка после 24 встреч. «Крылья Советов» находятся на 11-й строчке с 26 очками.

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