Игрок «Зенита» Ерохин: не замечал депрессию у Соболева во время безголевой серии

Футболист «Зенита» Александр Ерохин высказался о результативности Александра Соболева в Российской Премьер-Лиге.

«Голевые действия Соболева на поле являются его двигателем. В последних матчах у него получается их совершать, что большой плюс для него и команды. Когда была серия без голов, депрессию у него не замечал», — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

28-летний форвард в недавнем матче с «Краснодаром» (4:1) сделал результативную передачу на Луиса Энрике, который забил четвёртый гол «Зенита». Отметим, что в предыдущем туре с «Локомотивом» Соболев отметился голом. Это первые голевые действия Александра за санкт-петербургский клуб в РПЛ.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков. На третьем месте располагается «Спартак», у которого 47 очков.