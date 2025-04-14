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Объявлены судейские назначения на ответные матчи 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России

Объявлены судейские назначения на ответные матчи 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России
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Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на ответные матчи 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025. Встречи этой стадии состоятся в среду, 16 апреля.

«Зенит» — «Ростов»: главный судья — Виталий Мешков, помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Арам Петросян; резервный судья — Юрий Карпов; VAR — Владимир Москалев; AVAR — Евгений Буланов; инспектор — Андрей Бутенко.

«Динамо» — ЦСКА: главный судья — Артём Чистяков, помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Роман Галимов; инспектор — Александр Гвардис.

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