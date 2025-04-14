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РФС объявил бригады арбитров на матчи полуфинала Пути регионов Кубка России

РФС объявил бригады арбитров на матчи полуфинала Пути регионов Кубка России
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Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2024/2025. Встречи этой стадии состоятся 15 апреля.

«Локомотив» — «Ахмат»: главный судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья — Михаил Черемных; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Артур Федоров; инспектор — Сергей Мацюра.

«Спартак» — «Урал»: главный судья — Евгений Кукуляк, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Дмитрий Семенов; резервный судья — Егор Егоров; VAR — Артём Любимов; AVAR — Алексей Амелин; инспектор — Эдуард Малый.

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