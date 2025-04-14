«Безысходная ситуация». Экс-капитан «МЮ» Невилл раскритиковал нынешний состав команды

Бывший защитник и капитан «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл, раскритиковал нынешний состав «красных дьяволов» после поражения в матче 32-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (1:4).

«В начале игры я сказал, что если «Ньюкасл» будет играть хорошо, то «Манчестер Юнайтед» будет побеждён. Они не очень хорошая команда, всё просто. Самое большое беспокойство вызывает то, что за последние пять, шесть, семь лет в «Юнайтед» были команды, в которых вы считали, что это талантливые игроки, но они не выкладывались на полную.

Проблема с этой группой игроков в том, что они выкладываются на полную. Есть недостаток в старании. Они значительно ниже уровня и качества, которые необходимы в этом футбольном клубе, по всему полю. Кроме Бруно Фернандеша и Амада Диалло.

Это действительно безысходная ситуация, потому что состав настолько плох по качеству. У них есть старые игроки и есть молодые, которые ещё не достигли своего уровня. Это тревожная ситуация», — приводит слова Невилла Sky Sports.