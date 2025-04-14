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«Безысходная ситуация». Экс-капитан «МЮ» Невилл раскритиковал нынешний состав команды

«Безысходная ситуация». Экс-капитан «МЮ» Невилл раскритиковал нынешний состав команды
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Бывший защитник и капитан «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл, раскритиковал нынешний состав «красных дьяволов» после поражения в матче 32-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (1:4).

Англия — Премьер-лига . 32-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
4 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Тонали – 24'     1:1 Гарначо – 37'     2:1 Барнс – 49'     3:1 Барнс – 64'     4:1 Гимарайнс – 77'    

«В начале игры я сказал, что если «Ньюкасл» будет играть хорошо, то «Манчестер Юнайтед» будет побеждён. Они не очень хорошая команда, всё просто. Самое большое беспокойство вызывает то, что за последние пять, шесть, семь лет в «Юнайтед» были команды, в которых вы считали, что это талантливые игроки, но они не выкладывались на полную.

Проблема с этой группой игроков в том, что они выкладываются на полную. Есть недостаток в старании. Они значительно ниже уровня и качества, которые необходимы в этом футбольном клубе, по всему полю. Кроме Бруно Фернандеша и Амада Диалло.

Это действительно безысходная ситуация, потому что состав настолько плох по качеству. У них есть старые игроки и есть молодые, которые ещё не достигли своего уровня. Это тревожная ситуация», — приводит слова Невилла Sky Sports.

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