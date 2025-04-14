Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Погребняк: «Зенит» — машина по завоеванию золотых медалей, прошлись катком по «Краснодару»

Погребняк: «Зенит» — машина по завоеванию золотых медалей, прошлись катком по «Краснодару»
Комментарии

Бывший российский футболист Павел Погребняк высказался по итогам матча 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

«Зенит» — опытная машина по завоеванию золотых медалей. Они доказывали это неоднократно. На матч с «Краснодаром» они вышли «от ножа» и в таком боевом настрое, что у «быков» просто не было шансов. «Зенит» прошёлся катком и является основным кандидатом на чемпионство в 100-летие клуба», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, игра между «Зенитом» и «Краснодаром» проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Павел Кукуян (Сочи). Сине-бело-голубые одержали разгромную волевую победу со счётом 4:1.

Материалы по теме
Покорители «Спартака», «казанский Месси» или топы из «Зенита». Кто лучший в 24-м туре РПЛ?
Рейтинг
Покорители «Спартака», «казанский Месси» или топы из «Зенита». Кто лучший в 24-м туре РПЛ?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android