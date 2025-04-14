Погребняк: «Зенит» — машина по завоеванию золотых медалей, прошлись катком по «Краснодару»

Бывший российский футболист Павел Погребняк высказался по итогам матча 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Зенит» — опытная машина по завоеванию золотых медалей. Они доказывали это неоднократно. На матч с «Краснодаром» они вышли «от ножа» и в таком боевом настрое, что у «быков» просто не было шансов. «Зенит» прошёлся катком и является основным кандидатом на чемпионство в 100-летие клуба», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, игра между «Зенитом» и «Краснодаром» проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Павел Кукуян (Сочи). Сине-бело-голубые одержали разгромную волевую победу со счётом 4:1.