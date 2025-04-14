Погребняк: «Зенит» — машина по завоеванию золотых медалей, прошлись катком по «Краснодару»
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Бывший российский футболист Павел Погребняк высказался по итогам матча 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16' 1:1 Мостовой – 29' 2:1 Гонду – 38' 3:1 Глушенков – 80' 4:1 Энрике – 90'
«Зенит» — опытная машина по завоеванию золотых медалей. Они доказывали это неоднократно. На матч с «Краснодаром» они вышли «от ножа» и в таком боевом настрое, что у «быков» просто не было шансов. «Зенит» прошёлся катком и является основным кандидатом на чемпионство в 100-летие клуба», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, игра между «Зенитом» и «Краснодаром» проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Павел Кукуян (Сочи). Сине-бело-голубые одержали разгромную волевую победу со счётом 4:1.
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