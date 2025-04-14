«Краснодар» — лидер по скорости точных передач в 24-м туре РПЛ

«Краснодар» стал лидером по скорости точных передач среди всех команд Российской Премьер-Лиги по итогам 24-го тура, сообщает телеграм-канал РУСТАТ.

Напомним, в матче 24-го тура РПЛ чёрно-зелёные встречались с «Зенитом». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Павел Кукуян (Сочи). Сине-бело-голубые одержали разгромную волевую победу со счётом 4:1.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков.