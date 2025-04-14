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«Родина» выступила с заявлением о состоянии Юдинцева после столкновения с игроком «Сокола»

«Родина» выступила с заявлением о состоянии Юдинцева после столкновения с игроком «Сокола»
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Пресс-служба московской «Родины» выступила с заявлением о состоянии здоровья защитника Георгия Юдинцева после столкновения с вратарём «Сокола» Никитой Карабашевым в очном матче команд в 28-м туре Мелбет Первой лиги (1:2). Инцидент произошёл на 81-й минуте. Игроков увезли с поля на скорой помощи.

Россия — Мелбет Первая лига . 28-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
1 : 2
Родина
Москва
0:1 Баришич – 60'     1:1 Ковачевич – 66'     1:2 Тимошенко – 90+8'    

«Жора находится в стабильном состоянии. Самочувствие терпимое. Игроку оказывается вся необходимая медицинская помощь. Через три дня будет принято решение о том, когда Жора вернётся в Москву. И уже в Москве можно будет делать прогнозы относительно сроков возвращения футболиста на поле.

Сам футболист и ФК «Родина» благодарны всем за поддержу! Будем держать в курсе событий. Надеемся, что в ближайшие дни уже сам Георгий ответит на основные вопросы, а пока он передаёт всем привет!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

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