Иван Сергеев: думаю, чёрная полоса прошла — никаких обид на «Зенит» нет

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев высказался о своей результативности после возвращения в самарский клуб из «Зенита».

— Было мнение, что лучше бы «Зенит» не покупал Соболева и оставил тебя.

— Я не читаю и не смотрю ничего, что там и кто говорит. Я просто делаю свою работу — и всё. Я люблю и хочу играть в футбол. Сейчас я в хорошей форме. Дай бог, чтобы так дальше было. Думаю, что чёрная полоса прошла.

— Никаких обид на «Зенит» нет?

— У меня нет никогда никаких обид. Надо оставаться человеком, при любой ситуации, — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.