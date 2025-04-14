Рой Кин: у «МЮ» есть несколько полуприличных игроков, но таблица не врёт

Бывший полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Рой Кин раскритиковал нынешний состав «красных дьяволов» после поражения в матче 32-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (1:4).

«Вы смотрите на некоторые команды в Премьер-лиге и можете увидеть определённые преимущества — они большие и сильные или технически блестящие. Если посмотреть на «Ливерпуль», то они подходят под большинство требований.

Но если посмотреть на «Юнайтед», на что обратить внимание? В чём они действительно, действительно хороши? У них нет нападающего мирового класса, у них нет сильного костяка, они не атлетичны. Я не знаю, в чём они хороши. Они ни в чём не хороши. У них есть несколько полуприличных игроков, но таблица не врёт.

Вы надеетесь, что получаете качественных игроков в «Юнайтед» за те деньги, которые на них потратили. Очевидно, что они должны уметь играть и играть на самом высоком уровне, но эта группа этого не показывает. Они не надёжны. Они не закатывают рукава и не добиваются результатов.

Время от времени они это делают, и они добиваются хорошего результата, как в матче с «Манчестер Сити» и с «Ливерпулем». Но другие команды недавно приезжали на «Олд Траффорд», все получили немного радости. Во втором тайме против «Ньюкасла» были просто пробелы повсюду. Они продираются сквозь «Юнайтед». «Юнайтед» не выглядит большим и сильным», — приводит слова Кина Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы АПЛ, в активе команды Рубена Аморима 38 очков по итогам 32 туров. В следующем матче «МЮ» сыграет с французским «Лионом» в рамках четвертьфинала Лиги Европы.