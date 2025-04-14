Суперкомпьютер спрогнозировал итоговое место «Зенита» в РПЛ

Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta обновил прогноз на исход Российской Премьер-Лиги в сезоне-2024/2025. В частности, искусственный интеллект оценил шансы «Зенита» на итоговое место в РПЛ.

Так, «Зенит» по-прежнему является главным фаворитом в чемпионской гонке. При этом искусственный интеллект уверен, что сине-бело-голубые не финишируют ниже пятого места.

Вероятность «Зенита» занять конкретное итоговое место в РПЛ:

1-е место — вероятность 45,2%;

2-е место — вероятность 36,0%;

3-е место — вероятность 14,5%;

4-е место — вероятность 3,8%;

5-е место — вероятность 0,5%;

места с 6-го по 16-е — вероятность 0%.

Напомним, сейчас «Зенит» идёт на втором месте в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.