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Эдуард Мор рассказал, кто является фаворитом чемпионской гонки РПЛ

Эдуард Мор рассказал, кто является фаворитом чемпионской гонки РПЛ
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Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор заявил, что не может выделить явного фаворита чемпионской гонки Российской Премьер-Лиги. В матче 24-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Краснодар» (4:1).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

«Психология на стороне «Зенита», потому что после такой победы футболисты приободрятся. А «Краснодар» теперь практически не имеет права на ошибку, плюс у команды короткая скамейка. В матче с «Зенитом» футболисты, вышедшие на замену, не усилили игру «быков», а даже ослабили. «Краснодару» может не хватить сил. В этом плане хорошо, что они выбыли из Кубка России. Считаю, что шансы на чемпионство равны», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, игра между «Зенитом» и «Краснодаром» проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Павел Кукуян (Сочи). Сине-бело-голубые одержали разгромную волевую победу со счётом 4:1. Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков.

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