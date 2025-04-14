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Медведев отреагировал на информацию о премиальных «Зенита» за победу над «Краснодаром»

Медведев отреагировал на информацию о премиальных «Зенита» за победу над «Краснодаром»
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи о том, что каждый игрок сине-бело-голубых получил по € 250 тыс. за разгромную победу над «Краснодаром» (4:1) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

«Прежде всего поздравляю всех болельщиков «Зенита» с волевой, разгромной и яркой победой над «Краснодаром». Но, похоже, не всем нравятся игра и победы «Зенита», включая ряд средств массовой информации. Вместо того чтобы разбирать тактические, технические и индивидуальные действия в этой игре, в которой и «Краснодар» был очень хорош в первом тайме, эти СМИ работали по принципу «брехать — не пахать, сбрехнул — отдохнул».

В связи с этим хочется перефразировать другую пословицу: «Ври, но знай меру». Конечно, в «Зените» есть чёткая система премирования, нацеленная на конечный результат. Вброшенные же перед игрой с «Краснодаром» цифры так же далеки от реальности, как Луна от Земли», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Ранее в СМИ сообщалось, что в качестве премиальных каждому игроку санкт-петербургского «Зенита» в случае победы в матче с «Краснодаром» обещали по € 110 тыс. В случае победы с разницей в три мяча и более — по € 250 тыс. Также отмечалось, что были увеличены премиальные и за потенциальную итоговую победу в чемпионате — с € 800 тыс. до € 1,4 млн.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 50 очков за 24 матча. «Краснодар» находится на первой строчке, заработав 52 очка.

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Источник: каждый игрок «Зенита» получит € 250 тыс. за победу в матче с «Краснодаром»
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