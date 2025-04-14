Луис Энрике: игроки «Зенита» уверены, что мы выиграем РПЛ

Бразильский полузащитник «Зенита» Луис Энрике заявил, что игроки сине-бело-голубых уверены в том, что смогут выиграть Российскую Премьер-Лигу в этом сезоне.
«Да, у нас есть полная уверенность в том, что мы можем стать чемпионами. Особенно в случае, если все оставшиеся игры мы будем играть так, как в матче с «Краснодаром». Тогда мы точно можем выиграть чемпионат», — приводит слова Энрике ТАСС.
Напомним, в матче 26-го тура РПЛ «Зенит» встречался с «Краснодаром». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Павел Кукуян (Сочи). Сине-бело-голубые одержали разгромную волевую победу со счётом 4:1. Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков.
- 14 апреля 2025
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