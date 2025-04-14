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Луис Энрике: игроки «Зенита» уверены, что мы выиграем РПЛ

Луис Энрике: игроки «Зенита» уверены, что мы выиграем РПЛ
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Бразильский полузащитник «Зенита» Луис Энрике заявил, что игроки сине-бело-голубых уверены в том, что смогут выиграть Российскую Премьер-Лигу в этом сезоне.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

«Да, у нас есть полная уверенность в том, что мы можем стать чемпионами. Особенно в случае, если все оставшиеся игры мы будем играть так, как в матче с «Краснодаром». Тогда мы точно можем выиграть чемпионат», — приводит слова Энрике ТАСС.

Напомним, в матче 26-го тура РПЛ «Зенит» встречался с «Краснодаром». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Павел Кукуян (Сочи). Сине-бело-голубые одержали разгромную волевую победу со счётом 4:1. Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков.

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