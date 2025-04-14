«Это проблема». Гари Невилл высказался о системе игры в «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник и капитан «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл высказался о проблемах в команде, а также о необходимости приобретения нового нападающего.

«Система игры — это проблема. Я задаю этот вопрос уже около двух месяцев: кто является настоящими фланговыми защитниками? Игроки, которые хорошо идут вперёд, обладают большой энергией и достаточно хороши сзади. Кто эти игроки?

Кто эти два игрока, которых он ставит позади нападающего? Им нужен центральный нападающий, который будет поднимать линию. Кто этот свободный игрок, который перейдёт в «Манчестер Юнайтед», потому что в верхней части лиги есть семь или восемь команд, которым тоже нужен нападающий. Вы не пойдёте в «МЮ» вместо «Ливерпуля», «Челси» или «Арсенала», которым тоже нужны нападающие.

Это огромные проблемы. Честно говоря, вы не знаете, с чего начать, не знаете, с чего сделать первый шаг, и в этом вся проблема на данный момент. Чтобы исправить ситуацию, клубу потребуется серьёзное количество времени и хороший подбор персонала», — приводит слова Невилла Sky Sports.