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Игрок «Динамо» Мх Глушков: в начале сезона знали, что заберём свои очки и не вылетим

Игрок «Динамо» Мх Глушков: в начале сезона знали, что заберём свои очки и не вылетим
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Полузащитник махачкалинского «Динамо» Никита Глушков высказался о текущем положении клуба в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«В начале сезона, когда мы шли в самом конце таблицы, в команде было вообще спокойное состояние. Многие спрашивали про зону вылета. В этом плане в команде всё было спокойно. Мы знали, что точно заберём свои очки и не вылетим.

Мы стремимся занять как можно более высокое место в таблице. Клуб развивается во всех аспектах, начиная с базы. Самое главное, что наши футболисты развиваются», — сказал Глушков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 24 сыгранных матчей махачкалинское «Динамо» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. В следующем туре подопечные Хасанби Биджиева сыграют с «Оренбургом». Матч состоится 19 апреля, начало — в 12:00 мск.

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