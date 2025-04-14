Защитник «Крыльев» Печенин: «Зенит» будет более уверен психологически в конце сезона

Футболист «Крыльев Советов» Кирилл Печенин поделился мыслями о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025.

«Конечно, слежу за чемпионской гонкой в РПЛ. Тяжело сказать, кто сейчас является фаворитом в таблице. «Краснодар» и «Зенит» — очень сильные команды. После их совместной игры, наверное, «Зенит» психологически будет более уверен в концовке сезона», — сказал Печенин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков.