Суперкомпьютер предсказал, какое место займёт «Краснодар» в РПЛ

Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta обновил прогноз на исход Российской Премьер-Лиги в сезоне-2024/2025. В частности, искусственный интеллект оценил шансы «Краснодара» на итоговое место в РПЛ.

Так, «Краснодар» по-прежнему является одним из главных фаворитов в чемпионской гонке. При этом искусственный интеллект уверен, что «быки» не финишируют ниже пятого места.

Вероятность «Краснодара» занять конкретное итоговое место в РПЛ:

1-е место — вероятность 45,1%;

2-е место — вероятность 35,9%;

3-е место — вероятность 13,8%;

4-е место — вероятность 4,6%;

5-е место — вероятность 0,6%;

места с 6-го по 16-е — вероятность 0%.

Напомним, сейчас «Краснодар» лидирует в РПЛ, опережая ближайшего преследователя («Зенит») на два очка.