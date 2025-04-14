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Суперкомпьютер предсказал, какое место займёт «Краснодар» в РПЛ

Суперкомпьютер предсказал, какое место займёт «Краснодар» в РПЛ
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Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta обновил прогноз на исход Российской Премьер-Лиги в сезоне-2024/2025. В частности, искусственный интеллект оценил шансы «Краснодара» на итоговое место в РПЛ.

Так, «Краснодар» по-прежнему является одним из главных фаворитов в чемпионской гонке. При этом искусственный интеллект уверен, что «быки» не финишируют ниже пятого места.

Вероятность «Краснодара» занять конкретное итоговое место в РПЛ:

  • 1-е место — вероятность 45,1%;
  • 2-е место — вероятность 35,9%;
  • 3-е место — вероятность 13,8%;
  • 4-е место — вероятность 4,6%;
  • 5-е место — вероятность 0,6%;
  • места с 6-го по 16-е — вероятность 0%.

Напомним, сейчас «Краснодар» лидирует в РПЛ, опережая ближайшего преследователя («Зенит») на два очка.

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