Суперкомпьютер предсказал, какое место займёт «Краснодар» в РПЛ
Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta обновил прогноз на исход Российской Премьер-Лиги в сезоне-2024/2025. В частности, искусственный интеллект оценил шансы «Краснодара» на итоговое место в РПЛ.
Так, «Краснодар» по-прежнему является одним из главных фаворитов в чемпионской гонке. При этом искусственный интеллект уверен, что «быки» не финишируют ниже пятого места.
Вероятность «Краснодара» занять конкретное итоговое место в РПЛ:
- 1-е место — вероятность 45,1%;
- 2-е место — вероятность 35,9%;
- 3-е место — вероятность 13,8%;
- 4-е место — вероятность 4,6%;
- 5-е место — вероятность 0,6%;
- места с 6-го по 16-е — вероятность 0%.
Напомним, сейчас «Краснодар» лидирует в РПЛ, опережая ближайшего преследователя («Зенит») на два очка.
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