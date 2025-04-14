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Стало известно имя тренера, который сменит Франка Артигу в «Химках»

Стало известно имя тренера, который сменит Франка Артигу в «Химках»
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Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига будет отправлен в отставку в ближайшее время, а его место займёт экс-наставник «Ахмата» и сборной Казахстана Магомед Адиев. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, об уходе испанского тренера будет объявлено сегодня, 14 апреля. Адиев подпишет контракт с подмосковным клубом до конца нынешнего сезона.

«Химки» объявили о назначении Артиги 28 июня 2024 года. Франк Артига ранее возглавлял «Родину». Под руководством испанца московская команда завершила сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на пятом месте. Ранее специалист долгое время тренировал молодёжные и юношеские команды «Барселоны».

«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, заработав 23 очка после 24 встреч.

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