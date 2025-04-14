Адиев отреагировал на информацию, что он станет главным тренером «Химок» вместо Артиги

Бывший наставник грозненского «Ахмата» и сборной Казахстана Магомед Адиев отреагировал на информацию, что он станет главным тренером подмосковных «Химок», сменив на этом посту испанца Франка Артигу.

— Пишут, что вы займёте место главного тренера в «Химках» вместо Артиги.

— Давайте дождёмся, когда это всё будет официально. Возможно, так и будет. Но пока я точно ничего не могу вам сказать, — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее сообщалось, что об уходе испанского тренера будет объявлено сегодня, 14 апреля. Адиев подпишет контракт с подмосковным клубом до конца нынешнего сезона.

«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, заработав 23 очка после 24 встреч.