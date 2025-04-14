Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Адиев отреагировал на информацию, что он станет главным тренером «Химок» вместо Артиги

Адиев отреагировал на информацию, что он станет главным тренером «Химок» вместо Артиги
Комментарии

Бывший наставник грозненского «Ахмата» и сборной Казахстана Магомед Адиев отреагировал на информацию, что он станет главным тренером подмосковных «Химок», сменив на этом посту испанца Франка Артигу.

— Пишут, что вы займёте место главного тренера в «Химках» вместо Артиги.
— Давайте дождёмся, когда это всё будет официально. Возможно, так и будет. Но пока я точно ничего не могу вам сказать, — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее сообщалось, что об уходе испанского тренера будет объявлено сегодня, 14 апреля. Адиев подпишет контракт с подмосковным клубом до конца нынешнего сезона.

«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, заработав 23 очка после 24 встреч.

Материалы по теме
Стало известно имя тренера, который сменит Франка Артигу в «Химках»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android