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Березовский: такое поражение может стать психологическим ударом для «Краснодара»

Березовский: такое поражение может стать психологическим ударом для «Краснодара»
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Экс-вратарь «Зенита» Роман Березовский заявил, что поражение в Санкт-Петербурге может психологически надломить игроков «Краснодара». «Быки» уступили сине-бело-голубым в матче 24-го тура РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

«Судя по матчу с «Краснодаром», по тому, с каким рвением, настроем играл «Зенит», именно они одни из главных претендентов. Хотя и команду Мусаева не нужно списывать со счетов, у них всё-таки два очка форы. Но то, как они вчистую, ведя в счёте, проиграли, может стать серьёзным психологическим ударом. Но есть ещё шесть матчей, в «Краснодаре» собраны психологически устойчивые футболисты, думаю, справятся с такой пощёчиной», — приводит слова Березовского «РБ Спорт».

Напомним, в матче 26-го тура РПЛ «Зенит» встречался с «Краснодаром». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Павел Кукуян (Сочи). Сине-бело-голубые одержали разгромную волевую победу со счётом 4:1. Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков.

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