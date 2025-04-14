Березовский: такое поражение может стать психологическим ударом для «Краснодара»

Экс-вратарь «Зенита» Роман Березовский заявил, что поражение в Санкт-Петербурге может психологически надломить игроков «Краснодара». «Быки» уступили сине-бело-голубым в матче 24-го тура РПЛ.

«Судя по матчу с «Краснодаром», по тому, с каким рвением, настроем играл «Зенит», именно они одни из главных претендентов. Хотя и команду Мусаева не нужно списывать со счетов, у них всё-таки два очка форы. Но то, как они вчистую, ведя в счёте, проиграли, может стать серьёзным психологическим ударом. Но есть ещё шесть матчей, в «Краснодаре» собраны психологически устойчивые футболисты, думаю, справятся с такой пощёчиной», — приводит слова Березовского «РБ Спорт».

Напомним, в матче 26-го тура РПЛ «Зенит» встречался с «Краснодаром». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Павел Кукуян (Сочи). Сине-бело-голубые одержали разгромную волевую победу со счётом 4:1. Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков.