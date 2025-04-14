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Дзюба, Глушенков и Луис Энрике — в символической сборной 24-го тура РПЛ от WhoScored

Дзюба, Глушенков и Луис Энрике — в символической сборной 24-го тура РПЛ от WhoScored
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Интернет-портал WhoScored опубликовал сборную лучших игроков 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Наибольшее представительство в ней у тольяттинского «Акрона». В составе символической сборной сразу три футболиста из этой команды. Высшую оценку (8,3) получили сразу четыре игрока — Максим Глушенков, Луис Энрике (оба — «Зенит»), Надер Гандри («Ахмат») и Кирилл Печенин («Крылья Советов»).

Фото: Whoscored

Символическая сборная 24-го тура РПЛ

Вратарь: Тимур Магомедов («Динамо» Мх).

Защитники: Константин Савичев, Марат Бокоев (оба — «Акрон»), Надер Гандри («Ахмат»), Кирилл Печенин («Крылья Советов»).

Полузащитники: Луис Энрике, Максим Глушенков (оба — «Зенит»), Иван Обляков (ЦСКА), Хуссем Мрезиг («Динамо» Мх).

Нападающие: Иван Сергеев («Крылья Советов»), Артём Дзюба («Акрон»).

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