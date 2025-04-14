Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вирджил ван Дейк: «Ливерпуль» сможет побороться за титулы в ближайшие годы

Вирджил ван Дейк: «Ливерпуль» сможет побороться за титулы в ближайшие годы
Аудио-версия:
Комментарии

Центральный защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк ответил на вопрос о возможном продлении контракта, истекающего в конце сезона, а также высказался о предстоящем летнем трансферном окне для клуба.

«Я думаю, что «Ливерпуль» сможет побороться за титулы в ближайшие годы. Что бы ни происходило с точки зрения ухода игроков, прихода игроков, я думаю, это должно быть большое лето. Думаю, что они планируют сделать это лето большим, так что мы все как болельщики «Ливерпуля» должны доверять совету директоров и делать правильную работу.

Мой контракт? Посмотрим, как пройдёт эта неделя. Думаю, что сначала всё внимание должно быть сосредоточено на годовщине «Хиллсборо». Я уже говорил об этом в интервью, думаю, это главное, а потом посмотрим. В центре внимания по-прежнему будет матч с «Лестером», но, возможно, появятся какие-то новости. Я не знаю. Вернее знаю, но не скажу», — приводит слова ван Дейка ESPN.

Материалы по теме
Ван Дейк уклончиво ответил на вопрос о возможном продлении контракта с «Ливерпулем»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android