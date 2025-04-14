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Лука Модрич станет владельцем клуба из Чемпионшипа — Романо

Лука Модрич станет владельцем клуба из Чемпионшипа — Романо
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Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич станет новым миноритарным владельцем «Суонси», выступающего в Чемпионшипе. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, сделка уже согласована. Отмечается, что это не повлияет на его профессиональную карьеру, так как он хочет продолжить играть за мадридский «Реал».

На данный момент «Суонси» занимает 12-е место в английском Чемпионшипе. Валлийская команда набрала 54 очка после 42 матчей. На первой строчке идёт «Лидс» с 88 очками.

В нынешнем сезоне Модрич провёл за «Реал» 48 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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