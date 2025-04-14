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Стали известны причины увольнения Артиги с поста главного тренера «Химок»

Стали известны причины увольнения Артиги с поста главного тренера «Химок»
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Туфан Садыгов решил уволить Франка Артигу с поста главного тренера «Химок» не только потому, что был недоволен последними результатами команды. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Садыгов был разозлён тем, что Артига публично поддержал недовольство иностранных игроков клуба в вопросе задержки заработной платы. Более того, Артига сам хотел подать заявление в палату по разрешению споров из-за долгов перед ним. Также при Артиге в последних матчах совсем перестал появляться на поле сын Туфана Садыгова Илья», — добавил источник «Чемпионата».

Ранее сообщалось, что об уходе испанского тренера будет объявлено сегодня, 14 апреля. Вместо него будет назначен Магомед Адиев, который подпишет контракт с подмосковным клубом до конца нынешнего сезона.

«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, заработав 23 очка после 24 встреч.

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