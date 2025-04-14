Андрей Канчельскис: я говорил, что «Зенит» победит «Краснодар» и станет чемпионом России
Поделиться
Известный российский экс-футболист Андрей Канчельскис высказался по итогам матча 24-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром». Сине-бело-голубые обыграли «быков» с разгромным счётом 4:1.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16' 1:1 Мостовой – 29' 2:1 Гонду – 38' 3:1 Глушенков – 80' 4:1 Энрике – 90'
«Результат матча «Зенит» — «Краснодар» не удивил. Я говорил, что «Зенит» победит и станет чемпионом России. Удивительно, что «Краснодар» пропустил четыре. Думал, счёт будет минимальный. «Краснодар» — команда, которая даёт играть. А для мастеровитых игроков «Зенита» это очень хорошо. «Зениту» сложно, когда есть плотность обороны», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 апреля 2025
-
16:16
-
15:50
-
15:35
-
15:22
-
15:20
-
15:12
-
15:12
-
15:09
-
14:43
-
14:32
-
14:25
-
14:08
-
13:57
-
13:55
-
13:45
-
13:31
-
13:19
-
13:14
-
13:12
-
12:55
-
12:43
-
12:40
-
12:40
-
12:29
-
12:29
-
12:18
-
12:14
-
12:07
-
12:05
-
12:03
-
11:58
-
11:55
-
11:47
-
11:40
-
11:34