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Андрей Канчельскис: я говорил, что «Зенит» победит «Краснодар» и станет чемпионом России

Андрей Канчельскис: я говорил, что «Зенит» победит «Краснодар» и станет чемпионом России
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Известный российский экс-футболист Андрей Канчельскис высказался по итогам матча 24-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром». Сине-бело-голубые обыграли «быков» с разгромным счётом 4:1.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

«Результат матча «Зенит» — «Краснодар» не удивил. Я говорил, что «Зенит» победит и станет чемпионом России. Удивительно, что «Краснодар» пропустил четыре. Думал, счёт будет минимальный. «Краснодар» — команда, которая даёт играть. А для мастеровитых игроков «Зенита» это очень хорошо. «Зениту» сложно, когда есть плотность обороны», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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