Андрей Канчельскис: я говорил, что «Зенит» победит «Краснодар» и станет чемпионом России

Известный российский экс-футболист Андрей Канчельскис высказался по итогам матча 24-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром». Сине-бело-голубые обыграли «быков» с разгромным счётом 4:1.

«Результат матча «Зенит» — «Краснодар» не удивил. Я говорил, что «Зенит» победит и станет чемпионом России. Удивительно, что «Краснодар» пропустил четыре. Думал, счёт будет минимальный. «Краснодар» — команда, которая даёт играть. А для мастеровитых игроков «Зенита» это очень хорошо. «Зениту» сложно, когда есть плотность обороны», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.