Луис Энрике считает РПЛ сильной и конкурентной лигой

Бразильский полузащитник «Зенита» Луис Энрике заявил, что Российская Премьер-Лига является сильным и конкурентным чемпионатом.

«Конечно, высоко оцениваю РПЛ. Очень сильная лига, очень конкурентная. Здесь много команд достойного уровня, которые способны бороться за победу в чемпионате», — приводит слова Энрике ТАСС.

Напомним, в матче 26-го тура РПЛ «Зенит» встречался с «Краснодаром». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Павел Кукуян (Сочи). Сине-бело-голубые одержали разгромную волевую победу со счётом 4:1. Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков.