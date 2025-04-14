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Иван Таранов: футболистов «Краснодара» уже сделали великими, а они ходят по полю

Иван Таранов: футболистов «Краснодара» уже сделали великими, а они ходят по полю
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Бывший защитник «Краснодара» Иван Таранов прокомментировал разгромное поражение «быков» в матче 24-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:4).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

«Меня вообще не удивил счёт матча «Зенит» — «Краснодар». Я говорил в своём кругу, что «Зенит» забьёт больше трёх — так оно и получилось. «Краснодар» по своему составу ещё совсем не чемпион России. Когда-то я являлся игроком «Краснодара», и этот клуб мне небезразличен. К сожалению для меня, ребята, которые ни разу не становились чемпионами, выходят играть так, будто они уже неоднократные чемпионы. Матчи с «Зенитом» так не выигрываются.

Нужна более жёсткая рука, чтобы выжимать максимум из этих неокрепших ребят, которые пока ничего не добились. Из них уже сделали великих футболистов, а они ходят по полю и не выкладываются на 100%. А где-то нужно выкладываться на все 120! Этого у «Краснодара» нет», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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