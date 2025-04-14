Иван Таранов: футболистов «Краснодара» уже сделали великими, а они ходят по полю

Бывший защитник «Краснодара» Иван Таранов прокомментировал разгромное поражение «быков» в матче 24-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:4).

«Меня вообще не удивил счёт матча «Зенит» — «Краснодар». Я говорил в своём кругу, что «Зенит» забьёт больше трёх — так оно и получилось. «Краснодар» по своему составу ещё совсем не чемпион России. Когда-то я являлся игроком «Краснодара», и этот клуб мне небезразличен. К сожалению для меня, ребята, которые ни разу не становились чемпионами, выходят играть так, будто они уже неоднократные чемпионы. Матчи с «Зенитом» так не выигрываются.

Нужна более жёсткая рука, чтобы выжимать максимум из этих неокрепших ребят, которые пока ничего не добились. Из них уже сделали великих футболистов, а они ходят по полю и не выкладываются на 100%. А где-то нужно выкладываться на все 120! Этого у «Краснодара» нет», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.