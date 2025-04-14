Мамаев: с «Зенитом» Агкацев сыграл на высоком уровне — его вины нет ни в одном из мячей

Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев высказался об игре голкипера «быков» Станислава Агкацева в матче 24-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:4).

«Думаю, что Стас в матче с «Зенитом» сыграл на своём высоком уровне. Просто вчера «Зенит» был сильнее в каких-то аспектах. Я не вижу вины Агкацева ни в одном из мячей. В чём его вина в первом голе? Он справился с достаточно быстрым и хлёстким ударом. Глушенков пробил — он с ним справился. Я думаю, что в таких ситуациях должны больше защитники бежать за атакующими игроками на помощь вратарю», — сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульников.