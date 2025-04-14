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Павел Мамаев: поражение «Краснодара» в матче с «Зенитом» ничего не поменяло

Павел Мамаев: поражение «Краснодара» в матче с «Зенитом» ничего не поменяло
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Российский экс-футболист Павел Мамаев высказался по итогам матча 24-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром». Сине-бело-голубые обыграли «быков» с разгромным счётом 4:1.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

«На сегодняшний день это просто поражение «Краснодара», которое на данный момент ничего не поменяло. «Краснодар» как был на первом месте, так и остался. Любая команда может потерять очки в любой игре. Да, «Краснодар» вчера уступил. «Зенит» выглядел очень мощно и сильно. Но ещё есть шесть туров», — сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, благодаря этой победе «Зенит» сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до двух очков.

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