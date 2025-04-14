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Ван Дейк высказался о возможном чемпионстве «Ливерпуля» в АПЛ

Ван Дейк высказался о возможном чемпионстве «Ливерпуля» в АПЛ
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Центральный защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о значении английского клуба, а также поделился мыслями о возможном чемпионстве. «Красные» возглавляют турнирную таблицу АПЛ, записав в свой актив 76 очков после 32 матчей.

«Я присоединился к клубу в 2017 году по многим причинам. Например, из-за того, насколько много значит быть связанным с «Ливерпулем» для всех скаузеров и всех болельщиков клуба по всему миру. Быть успешным с «Ливерпулем», культура клуба, всё, что олицетворяет «Ливерпуль», — это часть меня. Поэтому я всегда горжусь тем, что надеваю эту футболку, выхожу на поле и стараюсь быть лучшей версией себя с точки зрения футболиста, которым я являюсь.

Мы находимся в двух победах и шести очках от успеха. Я знаю, что это значит для клуба, и я знаю, что это принесёт нам, если это случится. Большинство игроков этого не знают, так что, когда это случится, это будет прекрасно, но нам ещё нужно работать», — приводит слова ван Дейка ESPN.

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