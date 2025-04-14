Павел Мамаев: у ЦСКА сейчас сумасшедший ход, они не так далеко от «Краснодара»

Известный российский экс-футболист Павел Мамаев высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025. Он считает, что фаворитом чемпионата будет та команда, которая лучше всех справится с давлением.

«Очень тяжело сказать, кто на данный момент является фаворитом в чемпионской гонке. У всех плюс-минус одинаковый календарь. У ЦСКА сейчас сумасшедший ход, они не так далеко от «Краснодара». Есть «Спартак», который, я уверен, захочет реабилитироваться перед всеми за поражение от Махачкалы. Сейчас фаворит по очкам «Краснодар». Не слишком много осталось игр. Сейчас будет большое давление. Кто с этим справится, тот и фаворит», — сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.