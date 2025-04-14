Роман Березовский сделал прогноз на победителя РПЛ

Экс-вратарь «Зенита» Роман Березовский считает, что сине-бело-голубые выиграют РПЛ по итогам этого сезона.

— Если бы вы делали ставку на чемпиона, выбрали бы «Зенит»?

— Поскольку я там играл, у меня чуть большее предпочтение к «Зениту», чисто внутренне. Но нужно смотреть и анализировать календарь, — приводит слова Березовского «РБ Спорт».

Напомним, в матче 26-го тура РПЛ «Зенит» встречался с «Краснодаром». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Павел Кукуян (Сочи). Сине-бело-голубые одержали разгромную волевую победу со счётом 4:1. Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков.