Корниленко: «Зенит» показал, какая у них разница с «Краснодаром»

Бывший нападающий «Зенита» Сергей Корниленко высказался о победе сине-бело-голубых над «Краснодаром» (4:1) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра проходила 13 апреля в Санкт-Петербурге.

«Зенит» оказался сильнее по всем параметрам, победил достаточно уверенно. Если в первом тайме была более‑менее равная игра, то во втором «Зенит» забил все свои мячи. При этом сине‑бело‑голубые показали очень качественный футбол, все лидеры продемонстрировали уровень. «Зенит» показал, какая у них разница с «Краснодаром», — сказал Корниленко в эфире «Матч ТВ».

После 24 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 52 очка. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 50 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак» (47).