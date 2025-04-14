«Игроки теряют терпение». Тренер «Химок» пожаловался на отсутствие зарплат в клубе

Главный тренер «Химок» Франк Артига публично пожаловался на финансовую ситуацию в клубе. Сообщалось, что игроки и тренеры уже несколько месяцев не получают зарплаты. Ранее сегодня появились новости о грядущей отставке Артиги.

— Есть ли какие-то перемены, связанные с финансовой ситуацией?

— Нет. И можно было бы сказать, что последние результаты – следствие. Это действительно влияет, у игроков семьи, они теряют терпение. Когда нет стабильности в жизни, сложно быть стабильным на футбольном поле. Поэтому в какой-то степени результат не удивляет, игроки устали. Но нам сказали, что на предстоящей неделе всё будет решено. Надеюсь, это правда.

Благодарен игрокам за то, что они выходят на тренировки. Тренер должен требовать, однако я могу только благодарить. И всё же в турнирном смысле многое в наших руках. Осталось шесть матчей, три из них — дома. И мы можем требовать от игроков результата. Но сначала нужно решить ситуацию, о которой уже сказано, — цитирует Артигу пресс-служба «Химок».