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Черчесов: в «Краснодаре» есть хоть один футболист, который выигрывал чемпионство?

Черчесов: в «Краснодаре» есть хоть один футболист, который выигрывал чемпионство?
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об игре «Краснодара» после разгромного поражения в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:4).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

«Краснодар» — не самая оборонительная команда, она нацелена на атакующие действия. Мы это приветствуем и любим. Однако при быстрых атаках, когда игроки оказываются не на своих позициях, защитникам уже сложно принимать решения.

Я не знаю, в «Краснодаре» есть хоть один футболист, который выигрывал чемпионство? Это играет очень важнейшую роль, потому что турнир длинный», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

После 24 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 52 очка. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 50 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак» (47).

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