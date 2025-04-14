Черчесов: в «Краснодаре» есть хоть один футболист, который выигрывал чемпионство?

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об игре «Краснодара» после разгромного поражения в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:4).

«Краснодар» — не самая оборонительная команда, она нацелена на атакующие действия. Мы это приветствуем и любим. Однако при быстрых атаках, когда игроки оказываются не на своих позициях, защитникам уже сложно принимать решения.

Я не знаю, в «Краснодаре» есть хоть один футболист, который выигрывал чемпионство? Это играет очень важнейшую роль, потому что турнир длинный», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

После 24 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 52 очка. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 50 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак» (47).